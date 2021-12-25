الداخلية العرب: استهداف ميليشيا الحوثى لجازان السعودية يهدد استقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها المطلقة واستنكارها الشديد للعملية الجبانة التى استهدفت بها مليشيا الحوثى الإرهابية، اليوم السبت، مدينة جازان بمقذوف أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين، فى عمل إجرامى يضاف إلى جرائم هذه المليشيا المدعومة من إيران، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولى الإنسانى، وتهديداتها المستمرة للأمن والاستقرار فى المنطقة.





وقالت الأمانة العامة للمجلس فى بيانها، مساء اليوم، إنها تدين هذا العمل الإجرامى المتعمد الذى يمثل جريمة حرب يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيه، فإنها تؤكد وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أعيانها المدنية وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التى تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدى للأعمال الإرهابية التى تقوم بها هذه المليشيا، فإنها تعرب عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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