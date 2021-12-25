مستشار النمسا السابق يقبل وظيفة فى شركة خاصة

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير إعلامية فى النمسا، اليوم السبت، أن المستشار الأسبق للبلاد، سباستيان كورتس، قبل بالعمل فى وظيفة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع عقدًا لدى شركة من القطاع الخاص.





وحسبما ذكرت صحيفة "أوسترايش" النمساوية، يشغل المستشار النمساوى الأسبق، كورتس، وظيفة مدير فى وادى السيليكون جنوبى سان فرانسيسكو، حيث مقار العديد من الشركات الكبرى التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت. فيما أشارت صحيفة "كروننتسايتونج"، إلى أن كورتس لم يعلق على تلك التقارير، لكنه كتب تهنئة بمناسبة عيد الميلاد على "تويتر" بالإنجليزية، على غير المعتاد، وقال: "عيد ميلاد سعيد، عطلة مريحة وعام جديد سعيد لكم جميعًا". يذكر أن كورتس استقال من منصبه كمستشار للنمسا فى أكتوبر الماضى بعد اتهامات بالفساد، حيث تم اتهامه بأنه قام مع زملاء سياسيين مقربين منه باستغلال أموال دافعى الضرائب فى إعطاء تكليفات بإجراء استطلاعات رأى تجمل صورته، وهو ما نفاه كورتس.

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