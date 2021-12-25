إلغاء عشرات الرحلات الجوية بأمريكا لليوم الثانى على التوالى بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - استمرت شركات الطيران الأمريكية، اليوم السبت، فى إلغاء عشرات من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لليوم الثانى على التوالى بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، وذلك بسبب تفشى متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكترونى - أنه حتى صباح اليوم السبت تم إلغاء 849 رحلة جوية من مختلف شركات الطيران الأمريكية، لافتة إلى أن أمس الجمعة تم إلغاء 689 رحلة جوية. وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع الملحوظ فى الإصابات اليومية لفيروس كورونا، والذى تسبب فيه متحور أوميكرون سريع الانتشار، وراء قرارات إلغاء هذا العدد من الرحلات الجوية.

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