تكدس الثلوج يعرقل المرور فى موسكو وإلغاء رحلات الطيران

جدة - نرمين السيد - تسبب تراكم الثلوج وهطولها بغزارة فى موسكو، اليوم السبت، فى عرقلة حركة المرور والطيران فى العاصمة الروسية، حيث أعلنت محطة "إيكو موسكفى" الإذاعية عن إلغاء أو إرجاء أكثر من 70 رحلة فى المطارات الثلاثة بالعاصمة اليوم السبت.





كما تكدست السيارات على الطريق الدائرى السريع فى موسكو، ما اضطر السلطات لمناشدة سكان العاصمة للاستعانة بوسائل النقل العام حتى تتمكن فرق كسح الثلوج من تنظيف الطرق بصورة أسرع.

وبحسب التقارير، وصل سمك الجليد 30 سم فى بعض أحياء موسكو، وهو الطقس الذى استغله الأطفال فى التزلج على الجليد، خصوصا فى المناطق النائية بعيدًا عن العاصمة، فيما واصلت شاحنات وجرارات عملية إزاحة الثلوج الجديدة من الطرقات والشوارع على مدار الساعة.

كما تسببت الثلوج فى عرقلة الحركة فى الكثير من مناطق أخرى من روسيا، حيث علقت عشرات الشاحنات فى ياكوت شرقى البلاد، بعدما انخفضت درجة حرارة فيها إلى 45 تحت الصفر.