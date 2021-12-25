أقوى تلسكوب في العالم ينطلق صوب الفضاء لنبش أسرار الكون

أعلن مركز الفضاء في غويانا الفرنسية، يوم السبت، أن الصاروخ "أريان 5" نجح في وضع التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في مسار مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر.

وقال مدير عمليات الإطلاق بالمركز، جان لوك بواييه، من القاعة الداخلية في مركز التحكم التابع للقاعدة الفضائية في كورو "انفصل تلسكوب ويب بنجاح، إلى الأمام ويب".

وانفصلت الطبقة العليا من الصاروخ "أريان" بعد 27 دقيقة من إطلاق التلسكوب الذي سيحتاج ما يقرب من شهر للوصول إلى الموقع الخاص به على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن التلسكوب الذي تصل تكلفته إلى ما يقارب عشرة مليارات دولارات، سيعطي البشرية لمحة عن بدايات الكون.

ويعد "جيمس ويب" أقوى تلسكوب في العالم، خلال الوقت الحالي، وجرى تصميمه حتى يبحث عن أجوبة لأسئلة غامضة حول فجر الكون، وربما يتجاوز ما نعرفه حاليا بشأن 400 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.