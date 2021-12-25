وزير الصحة الروسي يؤكد تسجيل إصابات محلية بـ”أوميكرون” داخل أراضي البلاد

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، رصد حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا داخل أراضي البلاد، انتقلت إليها العدوى محليا.

وصرح الوزير، خلال زيارة إلى مدينة روستوف على الدون بجنوب البلاد، اليوم السبت، تعليقا على تفشي "أوميكرون" في روسيا: "نتابع الوضع، وبشكل عام نرى أن هناك حالات قادمة من الخارج يجري تحديدها على وجه السرعة، لكن هناك أيضا حالات انتقلت إليها العدوى داخل أراضي روسيا".

وأكد موراشكو أن لجنة الخبراء التابعة لوزارة الصحة تعمل على إعداد توصيات جديدة بشأن معالجة عدوى "كوفيد-19" في حالات الإصابة بـ"أوميكرون"، موضحا أن الدراسات التي جرت بغية تقييم فعالية أساليب العلاج الحالية أظهرت ضرورة تعديل بعضها نظرا لظهور المتحور الجديد الذي يعد أكثر قدرة على التفشي مقارنة مع سابقاته.