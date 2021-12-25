عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية / 54% نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني أستعلم في 5 خطوات

مع إعلان وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اعتماد نتيجة الإعدادية الليبية بدأ البحث عن موقع منظومة الامتحانات الليبية، للاستلام الإلكتروني عن النتيجة التي طال انتظارها، واليوم سوف يتم رفع النتائج عبر موقع المنظومة الجديد الرسمي، وموقع الوزارة في الحادية عشر صباح اليوم السبت الموافق 2021/12/25 ويمكن للطلاب بعد ذالك الدخول والاستعلام برقم القيد بسهولة، وكانت نتيجة الدور الأول 73.4%، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام الإلكتروني، وطريقة أستخراج النتيجة بسهولة خدماً أبنائنا الطلاب والطالبات فتابعونا.

نتيجة أتمام مرحلة التعليم الأساسي

لا تزال عمليات البحث مستمرة من قبل الطلاب والطالبات، عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية للاستعلام عن النتيجة، التي رفعت اليوم في الحادية عشر صباحاً، وتسير عملية الاستعلام الإلكتروني بسهولة، ولم ترد أي شكاوى من الطلاب عن تعطل الموقع الإلكتروني نتيجة الضغط من الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحان.

تفاصيل نتيجة الشهادة الليبية لمرحلة التعليم الأساسي 2021

النسبة العامة للنجاح في الدور الثاني بلغت 54%.

عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان في الدور الثاني بلغ 37597 طالب وطالبة.

عدد الطلاب الناجحين في الدور الثاني 20 ألف 367 طالب وطالبة.

الطلاب الذين رسبوا في الامتحان بلغ عددهم 17ألف 230 طالب وطالبة.

الطلاب الحاصلون على تقدير عام ممتاز 366 طالب وطالبة، الطلاب الحاصلون على جيد جداً 4400.

عدد الطلاب الحاصلين عن نسبة عامة للنجاح جيد 10 ألف 908 طالب وطالبة ونسبة مقبول بلغ عددهم 4893 طالب وطالبة.

الدخول على الرابط http:1/161.47.21.187. أو موقع وزارة التربية والتعليم الليبية على الإنترنت moe.gov.ly. النقر على أيقونة نتائج مرحلة التعليم الأساسي أو نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني. تسجيل البيانات الشخصة من الاسم ورقم الجلوس. أضغط أستعلام وسوف تظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.

اليوم السبت 2021/12/25 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

موقع منظومة الامتحانات الليبية الرسميموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثانيوزارة التربية والتعليم الليبية

لا حديث في وزارة التربية والتعليم الليبية في الوقت الراهن إلا عن أزمة الكتاب المدرسي، الذي لم يسلم للطلبة حتى الآن مما تسبب في حبس الوزير المقيرف، على زمه التحقيقات التي تجرى معه اليوم من قبل السلطات الليبية، وتم تكليف السيد */ أحمد فرج أبوخزام بإدارة شئون الوزارة بصورة مؤقته، وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبي قد رصدت المبالغ المطلوبة لطبع الكتب، في حساب الوزارة من أجل إنجاز مهمة الطباعة وحتى اللحظة لم يتم تسليم الكتب للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

كما جاء عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس الجمعة أن النتائج سوف ترفع اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت ليبيا، من خلال عقد مؤتمر صحفي للسيد الوزير المكلف، وعقب نهاية المؤتمر سوف يتم تفعيل موقع منظومة الامتحانات الليبية مباشراً، من أجل الدخول برقم القيد والاستعلام الإلكتروني في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، أصبح الاستعلام الإلكتروني ه الوسيلة الأمنة.

رابط http:1/161.47.21.187

أعلنت الوزارة أن موقع المنظومة أصبح جاهز تماماً لإستقبال الطلاب فور الانتهاء من مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الثانية من مرحل التعليم الأساسي وقالت الوزارة أنه تم تحديث الموقع ليتحمل الضغط المتوقع من قبل الطلاب المتلهفين للإطلاع على النتائج اليوم ومعرفة النتيجة.