أخبار اليمن : الحديدة.. 264 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 264 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 264 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحف في حيس و4 غارات لطيران حربي على الجبلية وحيس، و142 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 1259 قذيفة، و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق 4 طائرات حربية وطائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.