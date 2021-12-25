سيناتور أمريكى: يجب على الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

جدة - نرمين السيد - قال السيناتور الأمريكى، روب بورتمان، إنه ينبغى على الإدارة الأمريكية زيادة إمدادات الأسلحة الدفاعية، بما فى ذلك الأسلحة الفتاكة، إلى أوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية وسط تقارير باحتمالية حدوث عدوان روسى.





وأضاف بورتمان، عقب مكالمة عبر الهاتف مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تواصل زيادة كمية الأسلحة العسكرية الفتاكة الدفاعية التى ترسلها إلى أوكرانيا وتكييفها مع التهديد الذى ستواجهه حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل".

وتابع أن الكونجرس الأمريكى أعاد تأكيد التزامه بزيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، أدى قانون تفويض الدفاع الوطنى الذى تم تمريره مؤخرًا من قبل المجلسين، إلى زيادة الدعم العسكرى الأمريكى لأوكرانيا من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

وأكد أنه "تم تمديد المبادرة حتى عام 2022 وزاد تمويلها من 250 مليون دولار فى السنة المالية 2021 إلى 300 مليون دولار العام المقبل مع 75 مليون دولار على الأقل مخصصة للحصول على أسلحة فتاكة".

وتُستخدم الأموال للمساعدة فى تدريب وتجهيز ودعم القوات المسلحة الأوكرانية فى جهودها للدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضد أى عدوان روسى محتمل.

وأجرى الرئيس الأوكرانى أمس مكالمة هاتفيه مع الرؤساء المشاركين للهيئات الحزبية الأوكرانية ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس الأمريكيين لمناقشة الوضع الأمنى فى البلاد.