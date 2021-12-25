النمسا: بدء تطبيق قيود مشددة لمكافحة كورونا بالتزامن مع احتفال عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة النمساوى فولفجانج موكشتاين - فى تصريحات اليوم السبت - إن قواعد الدخول الجديدة ضرورة للسيطرة على انتشار العدوى معربا عن أسفه لتأثيراتها السلبية على صناعة السياحة.

وأضاف "موكشتاين"، أن هناك قيودًا على دخول المسافرين من دول بريطانيا وهولندا والدنمارك والنرويج والتى تأثرت بشدة من إصابات متغير "أوميكرون"، لافتا الى أنه يُسمح فقط بالدخول من هذه الدول للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح.

وأشار الوزير إلى وجود العديد من القيود على القادمين أيضا من جنوب إفريقيا، وعدد من الدول المجاورة لها، لافتا إلى ضرورة توافر فحص طبى بتاريخ حديث، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة الثالثة قبل الإقامة فى الفنادق النمساوية.

وذكر الوزير أن لقاح "نوفافاكس"أصبح - الآن - معترفًا به كلقاح للدخول، لافتا الى أنه سيتم فرض حظر التجول بعد العاشرة مساء اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

ولفت الوزير إلى أنه لا يتم السماح باقامة الاحتفالات الصغيرة مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد إلا بحضور 25 شخصًا فقط وبشرط اثبات تطعيمهم أو تعافيهم من الفيروس.

من جانب آخر، سجلت إحصائيات وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت 2085 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.