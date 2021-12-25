قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثى بنيران الجيش اليمنى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن مختلف جبهات القتال فى الجبهة الجنوبية لمأرب، وجبهتى الكسارة والمشجح غربى المحافظة شهدت معارك عنيفة عقب هجمات فاشلة للميليشيا تصدت لها قوات الجيش والمقاومة. وفى السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية على امتداد مسارح العمليات القتالية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات وأطقم قتالية تابعة لهم.

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