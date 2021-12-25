رئيس وزراء الصومال: الانتخابات الرئاسية السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى إن إجراء الانتخابات الرئاسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة فى البلاد، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأمن.





وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال اجتماعه اليوم السبت، مع أعضاء باتحاد المرشحين للرئاسة لمناقشة تسريع وشفافية الانتخابات فى البلاد. وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يعقد روبلى اجتماعات مع مجموعات المجتمع المدنى، بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى، للاستماع إلى اقتراحاتهم قبل اجتماع المجلس الاستشارى الوطنى. وكان رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى قد دعا -الثلاثاء الماضى- قادة المجلس الاستشارى الوطنى إلى انعقاد مؤتمر فى الـ27 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة مقديشو، لتسريع واستكمال انتخابات البلاد.

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