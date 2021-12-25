رابط تقديم وظائف السجون 1443 على وظيفة جندي لخريجي الثانوية العامة تعرف على شروط التسجيل

رابط تقديم وظائف السجون 1443 أصبح من أهم الروابط، التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث على الإنترنت، من قبل الشباب السعودي الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والراغب في الالتحاق بوظيفة عسكرية يستطيع خدمة الوطن من خلالها، ونيل شرف الدفاع عنه من خلال الانتماء في إحدى الوزارات السيادية المرموقة وزارة الداخلية، للتسجيل الإلكتروني على وظيفة جندي للعمل بمديريات السجون المنتشرة بمدن المملكة، بعد أن أعلنت اليوم وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للسجون عن وظائف شاغرة بها والتسجيل بها عبر رابط أبشر توظيف الذي سنعلن عن ألية التسجيل بها وأهم شروط الوظائف.

موعد التسجيل على وظائف السجون

التسجيل سوف يبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 2021/12/26 حتى يوم الجمعة التالي الموافق 2021/12/31 وفق ضوابط وشروط حددتها المديرية العامة للسجون سوف نقدمها لكم داخل المقال فتابعونا.

الدخول على موقع أبشر jops.sa .

. الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

الإطلاع على الوظائف المتاحة على الموقع ثم أضغط وظائف المديرية العامة للسجون.

أنقر على الموافقة على الشروط والأحكام العامة بعد الإطلاع عليها.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية وكافة البيانات.

بعد ملء الخانات ومراجعتها أضغط على تقديم الطلب ثم قن بطباعته وأحتفظ برقم الطلب.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذالك من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة “الثانوية العامة أو ما يعادلها”. في حالة أن الشهادة من خارج المملكة يتم معادلتها واعتمادها من وزارة التعليم السعودية. في حالة أن المتقدم متزوج يجب أن تكون جنسية الزوجة سعودية. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعتمدة من قبل المديرية العامة للسجون. شرط أن يكون المتقدم متمتع بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. شرط اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصة للوظائف المقررة من لجنة القبول. يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

رابط وظائف السجون 1443الشروط العامة للتسجيل بالوظائف