عمان : توقيف طبيب لممارسته عمله وهو مصاب بكورنا

دوت الخليج :- قرَّر مدعي عام محكمة شمال عمان توقيف طبيب في أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل في ماركا؛ بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم 22 لسنة 2020 والمادة 22/ب من قانون الصحة العامة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إنَّ سبب توقيف الطَّبيب جاء لإخفائه، قصدا، إصابته بالمرض وتعريض الآخرين للعدوى.

وأضافت بأنَّه تبين إخفاء الطبيب نتيجة فحصه الإيجابي، ولم يبلغ المسؤولين، وتابع ممارسة عمله واستقبال المراجعين.

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