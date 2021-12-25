أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ32 غارة

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طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ32 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم قصف محافظات مأرب والبيضاء وتعز وصعدة بـ32 غارة. طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ32 غارةعاود طيران العدوان السعودي اليوم قصف محافظات مأرب والبيضاء وتعز وصعدة بـ32 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ20 غارة جبل البلق في مديرية الوادي و3 غارات مديرية صرواح بمأرب، و3 غارات على مديرية السوادية في البيضاء. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على مديرية مقبنة بتعز، وغارتين على منطقة المهاذر بمديرية سحار وغارة على مديرية كتاف بصعدة.



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