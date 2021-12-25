وزارة الصحة اليابانية تجيز استخدام دواء كورونا الفموى ‎‎

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليابانية(كيودو) أنه من المقرر أن يتم تسليم الدواء فى وقت قد لا يتعدى الأسبوع القادم للمؤسسات الطبية والصيدليات وغيرها من المنشآت فى أرجاء البلاد حتى يستطيع المرضى استخدام الدواء.

ويساعد مرضى فيروس كورونا فى منع ظهور أعراض خطيرة هو أول دواء من نوعه يستخدم لهذا الغرض فى اليابان كما يقرر أن يتاح مجانا.