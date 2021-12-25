لبنان تعلن عن إجراءات جديدة للوافدين

جدة - نرمين السيد - بدأت السلطات اللبنانية اليوم تطبيق إجراءات جديدة لدخول الوافدين إلى لبنان والتى تتضمن الزام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان بإجراء فحص (PCR) حتى للحاصلين على جرعتى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية (MOPH PASS) الخاصة بوزارة الصحة، تمهيدًا للحصول على تصريح مرور صحى يحمل (QR Code).





وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام جميع القادمين للبنان (باستثناء الأطفال دون 12 عاما ) بإجراء فحص (PCR ) فى أحد المعامل المعتمدة من قبل السلطات المعنية بالدول القادمين منها، وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ سحب العينة، وأن يقوم بتحميل نتيجة الفحص على المنصة الخاصة بوزارة الصحة لتضمينها فى تصريح المرور الصحى والذى سيتم قراءة الـ (QR Code) الخاص به عند الوصول إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت للتأكد من صحة معلومات الراكب قبل السماح له بالدخول. وتضمنت الإجراءات الجديدة إلزام جميع القادمين للبنان بإجراء فحص ( PCR) فور الوصول إلى مطار رفيق الحريرى باستثناء الأطفال دون 12 عاما وقوات اليونيفيل. كما يتم ابتداء من 10 يناير المقبل تعديل آلية فحص (PCR ) بمطار رفيق الحريرى لتلزم القادمين إلى البلاد بدفع مبلغ 30 دولار أمريكى عبر بطاقة الائتمان عبر منصة وزارة الصحة أو عبر وثيقة إلكترونية. وشملت الإجراءات إلزام جميع القادمين بحجر منزلى لمدة 24 ساعة لحين ظهور نتيجة فحص (PCR ) الذى أجرى بالمطار والذى تظهر نتيجته عبر رسالة نصية. وأعفت المديرية العامة للطيران العائدين للبنان بعد مغادرتها خلال فترة أسبوع واحد فقط من إجراء فحص ( PCR ) بالدولة التى يرغبون بالعودة منها فيما يخضعون للفحص بمطار رفيق الحريرى. وكانت القرارات السابقة قد سمحت للحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا بالدخول للبلاد بدون فحص (PCR).

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