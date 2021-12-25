إعفاء بنك التسليف والإدخار من الأقساط المتبقية لجميع المواطنين بالمملكة

تقديم طلب إعفاء من بنك التسليف المعروف الآن باسم بنك التنمية الاجتماعية، حيث يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول علي إعفاء من سداد القروض البنك التي حصلو عليها، يعتبر من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية ويعمل دائما علي تقديم الخدمات التمويلية والمساعدات المادية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين لمساعدتهم علي مواجهة الحياة الصعبة، ومن اهم هذه المساعدات خدمة إعفاء سداد القروض الذي حصلو عليه ولا يقدرون علي سداده لذا أمر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بان يعطي إعفاء إسقاط القروض التي تبقت عليه لمن ظروفه لا تسمح بسداد التمويل، لذلك نقدم لكم اهم الشروط المطلوبة للحصول علي إعفاء من الأقساط القروض بنك التسليف.

شروط والمستندات المطلوبة للحصول علي إعفاء بنك التسليف

يوفر بنك التنمية الاجتماعية الخدمات المصرفية تشمل المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ومن افضل الخدمات بنك التسليف إعفاء سداد الأقساط المتبقية والتي تأتي ضمن دوره الكبير مع وزارة المالية السعودية ووزارة العمل تلك الخدمة من خدمات بنك التسليف، ولكن لابد أن تتوافر به الشروط ومعايير محددة كما يلي:

يجب أن يكون عمر المتقدم عن 25 عام ولا يتجاوز عن 55 عام.

يجب تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة المعيشية والأحوال المادية وانه غير قادر علي سداد الأقساط المتبقية عليه.

تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية، وصورة من كرت العائلة.

يجب تقديم تقرير الكشف الطبي يفيد فيه الحالة الصحية للمقترض.

الاستعلام عن إعفاء بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية

يقدم موقع الالكتروني ببنك التسليف الكثير من الخدمات التمويلية ويمكن الاطلاع عليها والاستعلام عنها عبر الرابط الرسمي لبنك التسليف، ويمكن التعرف علي الاستعلام عن الأقساط المتبقية عبر الموقع فقط تابع الخطوات التالية: