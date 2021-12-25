التسجيل بموقع الوليد بن طلال وشروط وآلية الاشتراك في برنامج الإسكان والسيارات

التسجيل بموقع الوليد بن طلال هو أمر يهم جميع الراغبين في الحصول علي وحدة سكنية أو سيارة من المؤسسة، ومن المعروف أن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية هي من أكبر وأهم المؤسسات التي تعمل علي توفير المساعدات الإنسانية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر جميع المساندات المالية والعملية للمواطنين ، كما تقوم المؤسسة بالعمل علي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بدون أي فوائد، كما تقوم مؤسسة الوليد بن طلال بتوفير مسكن ملائم ومستقل للأسر المستحقة حيث أن السكن هو أساس الاستقرار والأمان للفرد ، حيث يستطيع المواطن بعد ذلك من القدرة علي مواجهه ظروف الحياه والعمل علي رفع مستوي المعيشة لأفراد عائلته، كما يتمكن المواطن من الحصول علي سيارة من المؤسسة، حتي لا يستقطع جزء من ميزانية الأسرة أيضا، وقد قامت المؤسسة بالإشارة الي أن المواطنين يمكنهم الحصول علي وحدة سكنية أو سيارة ولكن بشروط معينة ومن خلال المقال يمكنا التعرف علي تلك الشروط.

التسجيل بموقع الوليد بن طلال

يمكن للراغبين في الحصول علي وحدات سكنية أو سيارة الدخول علي الموقع الرسمي للمؤسسة و اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع مؤسسة الوليد بن طلال.

كتابة جميع بيانات المواطن بشكل صحيح مثل “الاسم – و رقم الجوال- و العنوان البريدي – و رقم الهوية الوطنية”.

الغرض من تلقي المساعدة ي سطرين أو ثلاثة.

كتابة المبلغ الدعم المالي الذي ترغب به.

الضغط علي أيقونة إرسال.

شروط والية الحصول علي وحدات سكنية من المؤسسة

بعد التعرف علي طريقة التسجيل في موقع الوليد بن طلال فيمكننا الإشارة إلي أن الأمير الوليد بن طلال قد قام بتوفير نحو 10 آلاف وحدة سكنية لأسر السعودية، حيث يستفيد من هذه الوحدات ما بين 50 حتي 60 ألف مواطن سعودي، و الوحدات السكنية بمواصفات تناسب جميع احتياجات الأسر السعودية والوحدة عبارة عن عده غرف وصالة ومطبخ ودورتي مياه، ولكن للحصول علي الوحدة السكنية يجب أن تتوافر بعض الشروط للاستفادة من البرنامج التنموي و هي كالتالي: