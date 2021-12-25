الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس الحكومة المغربية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم السبت، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد رحب الشيخ محمد بن زايد برئيس الحكومة المغربية، متمنياً له زيارة موفقة إقامة طيبة في دولة الإمارات.

من جانبه، نقل عزيز أخنوش تحيات الملك محمد السادس إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لهما بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الشيخ محمد بن زايد، تحياته إلى الملك محمد السادس معرباً عن تمنياته بدوام الرفعة والتطور للمغرب وشعبه.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد، عزيز أخنوش بمناسبة نيله ثقة الملك محمد السادس وتعيينه رئيساً للحكومة المغربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه في خدمة بلده وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ورئيس الحكومة، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب.

وشملت المباحثات مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك؛ خاصة الاستثمارية والاقتصادية التي تدفع عملية التنمية في البلدين وتعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان الأوضاع في المنطقة العربية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق الشيخ محمد بن زايد ورئيس الحكومة المغربية إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" وأهمية حضور الدول العربية التي تشارك العالم إسهاماتها وأحدث ابتكاراتها في مجالات حلول الاستدامة التي تخدم مستقبل البشرية وتحسن جودة حياة المجتمعات.

كما حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعن الجانب المغربي، حضر اللقاء ناصر بوريطة، وزير الشوون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.