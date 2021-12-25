وفاة لاعب كرة جزائري في الملعب خلال مباراة محلية

توفي لاعب كرة القدم الجزائري، سفيان لوكار، قائد فريق مولودية "سعيدة" المحلي، يوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران.
وأظهرت مقاطع فيديو من داخل الملعب، عدة محاولات من الطاقم الطبي لأجل إنعاش قلب اللاعب إثر تعرضه لسكتة قلبية، لكن المحاولات لم تتكلل بالنجاح، فتوقفت المباراة وسط حالة من الذهول والحزن.
وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الذي فارق الحياة في الملعب عن عمر لا يتجاوز 30 سنة، كان يتمتع بصحة جيدة، بحسب البيانات الواردة في ملفه الطبي.
وسقط اللاعب بطريقة عادية على أرض الملعب، ثم توفي سريعا من جراء الأزمة القلبية التي أصابته وهو يخوض المباراة في إطار بطولة القسم الثاني.
ولعب فريق جمعية وهران ضد مولودية سعيدة، يوم السبت، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني، مجموعة "وسط – غرب"، لكن المباراة توقفت بسبب الحادث.
وسبق لملاعب الجزائر أن سجلت وفيات للاعبين، إحداها قبل 6 سنوات، عندما توفي اللاعب الكاميروني إيبوسي الحياة، في متم مباراة فريقه شبيبة القبائل مع الضيف اتحاد الجزائر.
وقبل يومين أيضا، توفي لاعب كرة القدم العماني، مخلد الرقادي، بعد بداية مباراة فريقه في الدوري المحلي، إثر تعرضه لنوبة قلبية خلال تمارين الإحماء.
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