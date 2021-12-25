العراق يحذر من انهيار فى ايراداته النفطية

جدة - نرمين السيد - وقال علاوى - فى كلمة له خلال الملتقى الوزارى لآفاق طاقة المستقبل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، إن بلاده معرض لانهيار فى إيرادات النفط فى السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وأن ذروة الأزمة التى ستواجه العراق قد تحصل ما بين 2030 و2040.
وأوضح أن الهيكلية المالية فى العراق جامدة للغاية، وتفتقر للمرونة، وعندما تنهار أو تنخفض الإيرادات، فالنتيجة هى إما تسريح أعداد كبيرة من الناس وهذا الشىء لا يمكن أن يحصل سياسياً، أو تتراكم المتأخرات فى إشارة إلى تأخير صرف الرواتب.
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