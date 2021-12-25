ألمانيا: ارتفاع طلبات اللجوء مع تضاؤل ​​مخاوف فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة دويتشه فيله الألمانية اليوم السبت، أن طلبات اللجوء فى ألمانيا ارتفعت بمقدار الثلث فى الأشهر التسعة الأولى من العام عندما استؤنفت الهجرة إلى أوروبا بعد عمليات الإغلاق بسبب فيروس العام الماضى.





وأوضحت الصحيفة، أنه فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، تقدم عدد أكبر من الأشخاص بطلبات اللجوء فى ألمانيا أكثر من أى دولة أخرى فى الاتحاد الأوروبى.

وأضافت أن إحصائيات جديدة نُشرت اليوم أظهرت أن ألمانيا تظل الوجهة الأولى لطالبى اللجوء إلى الاتحاد الأوروبى فى عام 2021.

وأشارت إلى أنه بمقارنة البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبى، ظهر أن ألمانيا تلقت 100 ألف و240 طلب لجوء فى الأشهر التسعة الأولى من العام - بزيادة قدرها الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وبلغت حصة ألمانيا من جميع طلبات اللجوء 28.4% ، مقارنة بـ 24.3% من يناير إلى سبتمبر من العام الماضى، وهى أكثر بكثير من أى دولة أخرى فى الاتحاد الأوروبى.

وشهدت فرنسا 73 ألفا و255 طلبًا ، بنسبة 20 % من جميع طالبات الاتحاد الأوروبى وتلقت إسبانيا 11 % وإيطاليا 8 %.

وفى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى المكون من 27 دولة، جرى تسجيل 355 ألفا و955 طلب لجوء لأول مرة فى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 15٪ عن نفس الفترة من العام الماضى.

وتظهر الإحصاءات أن المهاجرين من أفغانستان وسوريا يشكلون أكبر المجموعات - حيث شكلوا معًا ثلث جميع المتقدمين، يليهم المهاجرون من باكستان والعراق.

وفى العام الماضى، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 31% فى جميع أنحاء أوروبا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة فيروس كورونا.