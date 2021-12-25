فتح تدعو الفلسطينيين للتصدى لعدوان المستوطنين.. وإصابة ضابط بجيش الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال أسامة القواسمى عضو المجلس الثورى للحركة والمتحدث الرسمى باسمها - فى بيان اليوم السبت- إن الشعب الفلسطينى يتصدى ببسالة وعنفوان لهذا الإجرام، وعلى المعتدى أن يتحمل مسؤولية عدوانه على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

وتشهد بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس الشمالية مواجهات الآن بين المستوطنين وأهالى البلدة الذين خرجوا للتصدى لعدوانهم المستمر منذ عدة أيام ويبدأ مع حلول الظلام.

وفى السياق، أوضح الهلال الأحمر الفلسطينى أن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحى فى برقة، و10 إصابات بالرصاص المطاطى، إضافة إلى 55 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن ضابطا بالجيش الإسرائيلى أصيب مساء اليوم بجروح فى وجه خلال المواجهات فى برقة.

وفى بلدة سيلة الظهر فى محافظة جنين، القريبة لنابلس، ألقى جنود الاحتلال قنابل الصوت على الشباب الفلسطينيين لمنع وصولهم إلى قرية برقة وتقديم المساعدة لأهلها فى صد عدوان المستوطنين هناك.

وتشهد المحافظات الفلسطينية فى الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدا غير عاديا من قبل المستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوع.