فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد الوطنى للصحة العامة فى فرنسا، اليوم السبت، تسجيل 104 آلاف و611 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة يسجلها البلد منذ ظهور الوباء.





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