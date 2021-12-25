رئيسا بيلاروسيا وروسيا يبحثان هاتفيا مجموعة من قضايا التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأفاد المكتب الصحفى للرئيس البيلاروسى - وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت - بأن "المحادثة الهاتفية بين لوكاشينكو وبوتين تطرقت إلى القضايا الملحة للتعاون بين مينسك وموسكو، بما فى ذلك فى مجال الدفاع وقضايا أخرى".

كما ناقش الرئيسان جدول أعمال الزيارة المرتقبة للزعيم البيلاروسى إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية فى وقت لاحق من شهر ديسمبر الجارى.

ويشارك الرئيس البيلاروسى - فى 28 ديسمبر الجارى - فى قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية، كما من التوقع أن يجتمع لوكاشينكو وبوتين فى 29 ديسمبر الجارى.