كورونا في إيطاليا.. تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية

كشفت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن رصد 54762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء انتشار الفيروس.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" البريطانية فإن هذا ثالث يوم على التوالي ترصد فيه السلطات الصحية حصيلة قياسية للإصابات اليومية في إيطاليا.
كما سجلت السلطات الصحية 144 وفاة جديدة بالكوفيد-19، مقابل 141 وفاة في اليوم السابق.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 136530، فيما تجاوز العدد الكلي للإصابات الـ5 ملايين حالة.
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