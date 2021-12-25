حجاوي: نزول حاد في الإصابات.. وحالات أوميكرون لا شيء

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الالتزام بالإجراءات المعمول بها وأوامر الدفاع التي صدرت وتلزم الأشخاص بتلقي الجرعتين من شانه أن يقطع سلسلة عدوى الدلتا التي كانت مسببا للموجة الثالثة لدينا.

وحذر حجاوي في تصريحات صحفية : من المتحور أوميكرون قائلا “الخشية من أوميركون الذي يحاول أن يستبدل نفسه بدلا من الدلتا”.

وبين أن هناك نزول حاد في الإصابات حيت تم تأكيد أن ذورة الموجة الثالثة كانت في الأسبوع قبل الماضي، مشيرا إلى أن عدد الإصابات المسجلة في الأسبوع الوبائي الحالي لغاية اليوم بلغت نحو 14500 إصابة وبقي يوم واحد على الأسبوع، مقارنة ب28 ألف إصابة الأسبوع الماضي.

ولفت حجاوي أن أوميكرون لم يستطع التأثير على المنحنى الوبائي رغم مرور 3 أسابيع على تسجيل الإصابة الأولى، مشددا “ضرورة الذهاب للجرعة الثالثة والتي تدعم موقفنا” ، وفق هلا اخبار .

وقال حجاوي إن الإصابات المسجلة بأوميكرون (21 إصابة)لا شيء، مقارنة بالإصابات المشتبه بها، مؤكدا على ضرورة فحص القادمين حتى نستمر في وضعية السيطرة على الفيروس المتحور وأن لا يشكل عبئا على نظامنا الصحي.