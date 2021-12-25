بطولة مصر: الزمالك يتصدر مؤقتا بفوز عريض على المحلة

تصدر الزمالك الدوري المصري لكرة القدم مؤقتًا، بفوز عريض على ضيفه غزل المحلة، برباعية نظيفة، السبت، بملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

وقد سجل للزمالك مصطفى فتحي (35)، المغربي أشرف بن شرقي (37 و74)، ومواطنه محمد أوناجم (71).

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بانتظار مواجهة الأهلي الثاني (18) الأحد مع فيوتشر. وللأهلي أيضًا مباراة مؤجلة مع بيراميدز، فيما تراجع المحلة للمركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

وكان الشوط الأول جيدًا فنيًا، إذ سيطر الزمالك على أغلب فتراته لعبًا ونتيجة.

ولم تدم فترة جس النبض كثيرا رغم التراجع الدفاعي للاعبي المحلة لامتصاص حماس أصحاب الأرض، وكانت البداية من عرضية أحمد سيد "زيزو" حولها سيف الدين الجزيري رأسية ارتدت من القائم الايسر (15).

واستغل عبد يحي (20) الاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض، ومن هجمه مرتدة انفرد على إثرها من منتصف الملعب وسدد في جسد الحارس محمد أبو جبل، ورد إمام عاشور (31) ارتدت من العارضة وشتتها الدفاع.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 35 ليترجم سيطرته إلى أهداف، بعدما أرسل حمزة المثلوثي عرضية حولها محمود علاء رأسية ارتدت من العارضة لتجد مصطفى فتحي أسكنها المرمى الخالي.

وبعدها بدقيقتين، استلم مصطفى فتحي الكرة داخل منطقة الجزاء في انفراد تام بالحارس محمود رضا، وسددها فارتدت من القائم الأيسر، لتجد بن شرقي الذي أسكنها الشباك.

وأهدر الجزيري فرصة هدف ثالث مؤكد (40) بعدما تلقى تمريرة بن شرقي، الذي انفرد وسدد في جسد الحارس.

ونشط لاعبو المحلة هجوميًا مع بداية الشوط الثاني، سعيًا للتعويض، وسدد الملاجاشي باولون فاوفي (56)، وارتدت من عارضة أبو جبل، وسدد العاجي إبراهيما كونيه (62) وسيطر عليها أبو جبل.

ومن هجمة مرتدة للزمالك نجح أوناجم في إضافة الهدف الثالث (71) بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وارتدت من العارضة وسكنت الشباك، واستغل بن شرقي خطأ معاذ الحناوي واستخلص الكرة وسددها من فوق رأس محمود رضا محرزًا رابع الاهداف (74).