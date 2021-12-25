أزمة أوكرانيا.. محادثات روسية ألمانية مطلع الشهر المقبل

اتفقت موسكو وبرلين على عقد اجتماع مطلع يناير المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة الألمانية وكالة فرانس برس، السبت.

وسيعقد هذا الاجتماع بين ينس بلوتنر، المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني أولاف شولتس، ودميتري كوزاك، مبعوث الكرملين المسؤول عن إدارة المفاوضات مع أوكرانيا.

وتم إقرار مبدأ هذا الاجتماع، الخميس، خلال محادثة هاتفية بين شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب المصدر الألماني.

وجدد الأخير تأكيده على ضرورة "خفض التصعيد" في المنطقة، وعلى "تفعيل" آلية النورماندي، التي تضم ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا، في محاولة لتحقيق سلام دائم بين هذين البلدين.

ووصلت آلية النورماندي، التي أطلقت في مستهل النزاع الأوكراني في عام 2014، إلى طريق مسدود.

ويخشى الأوروبيون استبعادهم بشكل دائم عن حل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، في حين تستعد موسكو وواشنطن للتفاوض مباشرة بشأن هذا الموضوع.

وأعلنت الولايات المتحدة استعدادها "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا "اعتبارا من بداية يناير".

ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريا فيها، وصعّد من تحذيراته إلى الكرملين، الذي ينفي أي نية لشن حرب.

وطالبت روسيا بـ "ضمانات أمنية" من الغرب، تشمل منع التوسّع العسكري للحلف الأطلسي، لا سيما في أوكرانيا.