بايدن يشيد بـ"شجاعة" الأميركيين في مواجهة كورونا

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول عيد ميلاد من ولايته الرئاسية في البيت الأبيض، السبت، بـ"الشجاعة الهائلة" للأميركيين في مواجهة الوباء، ودعاهم إلى البحث عن "النور" وإلى وحدة الصف في المصاعب.

وكتب الرئيس الأميركي في رسالة بمناسبة العيد حملت أيضا توقيع زوجته جيل: "لقد رأينا شجاعة هائلة وقوة ومرونة وتصميما في كل منكم جميعا الذين يشفون ويريحون ويعلمون ويحمون ويخدمون بطرق كبرى وصغرى".

وأضاف الرئيس بايدن:"إنكم تثبتون مرارا وتكرارا أن اختلافاتنا ثمينة وأوجه الشبه بيننا لا حصر لها".

وتابع بايدن: "نصلي من أجل الوعد الموجود في الكتاب المقدس - بإيجاد النور في الظلام، والذي ربما يكون أيضا أكثر الأشياء الأميركية التي يجب القيام بها".

ويركز الزوجان الرئاسيان هذا العام على تقاليد احتفالات نهاية العام، من العفو عن ديك رومي في عيد الشكر إلى تزيين البيت الأبيض بزينة عيد الميلاد.

لكن جو بايدن لم يفلت الجمعة من المناخ السياسي المتردي في الولايات المتحدة. فخلال مكالمة هاتفية مع عائلة أميركية حول بابا نويل بمناسبة العيد، بادره أحد محاوريه بعبارة: "هيا بنا يا براندون"، وهي عبارة مشفرة يستخدمها أنصار دونالد ترامب لشتم الرئيس.