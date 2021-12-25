إيطاليا تسجل زيادة قياسية فى الإصابات بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت سلطات الصحة الإيطالية، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا فى حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لليوم الثالث على التوالى، بواقع 54 ألفا و762 إصابة.





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