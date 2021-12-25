فيديوجراف- أزمة الغاز فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - حطمت أسعار الغاز أرقامًا قياسية فى البورصات الأوروبية، فى ظل زيادة الطلب على الغاز بسبب أجواء الشتاء الباردة، والتوتر السياسى بين الناتو وروسيا.





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