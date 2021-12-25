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عمر شويل - جدة تقويم العطلات الرسمية في قطر 2022 العطلات بكافة أنواعها سواء أسبوعية أو رسمية أو سنوية تعد مصدر سعادة للجميع لأخذ قسط كافي من الراحة وقضاء هذه العطلة بأشكال مختلفة سواء بالسفر أو زيارة الأهل، أو الذهاب في رحلة عائلية إلى أحد المنتزهات، ومع قرب حلول العام الجديد نجد كثرة التساؤلات حول أهم العطلات الرسمية التي ستحل مع هذا العام، ولعل قطر من الدول التي تحتفل بالعديد من المناسبات والأعياد الوطنية وهذه عطلات رسمية يسعد بها المواطنين والمقيمين على السواء لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي تقويم العطلات الرسمية في قطر 2022 للمدارس والعطلات.

العطلات الرسمية في قطر 2022

العطلات الرسمية في قطر 2022 نعرض لكم قائمة العطلات الرسمية في دولة قطر، التي تشهدها خلال العام القادم.

يوم 8 فبراير 2022 العيد الرياضي الوطني.

يوم 3 مايو 2022 أول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم 4 مايو 2022 ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يوم 5 مايو 2022 ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

يوم 6 مايو 2022 عطلة أسبوعية ( يوم الجمعة).

يوم 10 يوليو 2022 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم 11 يوليو 2022 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم 12 يوليو 2022 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم 13 يوليو 2022 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم 18 ديسمبر 2022 العيد الوطني لدولة قطر.

التقويم السنوي للمدارس والجامعات 2022

التقويم السنوي للمدارس والجامعات 2022 نشرت وزارة التعليم والتعليم العالي التقويم السنوي للمدارس للفصل الدراسي الثاني 2022-2023.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2 يناير 2022.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2 يناير 2022.اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من 18 يناير 2022 وحتى 10 مارس 2022.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من 13 مارس 2022 وحتى 17 مارس 2022.

عودة الدراسة مرة أخرى يوم 20 مارس 2022

اختبارات الفصل الدراسي الثاني من 29 مايو 2022 وحتى 8 يونيو 2022.

بداية الاجازة الصيفية من 19 يوليو إلى 11 أغسطس 2022.