التحالف يدمر "مخازن أسلحة نوعية" للحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأحد، عن تدمير "مخازن للأسلحة النوعية" في معسكر التشريفات في صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على حسابها في تويتر عن التحالف قوله، إن "العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات بصنعاء".
ودعا تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي إلى البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق ليلة الأحد، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.
وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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