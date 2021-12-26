خطوات الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية بعد الاستقالة 1443 ومعرفة الشروط

خطوات الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية بعد الاستقالة 1443 هذا ما يسأل عنه العديد من المواطنين السعوديين الذين قد انتهوا من إدارة الخدمة أو تقديم الاستقالة لجهات الحكومية أو الخاصة، حيث تحرص دائما المؤسسة العامة لتنمية الاجتماعية على تقديم بعض المستحقات المالية مكافأة للعامل علي سنوات العمل الذي قدمها، ولهذا يتساءل العديد من المواطنين عن قيمة هذه المستحقات التي يتم صرفها وما هي الشروط التي لابد من توافرها لصرف تلك المستحقات دون تأخير، وسنقدم لكم كل ما يتعلق بصرف المستحقات المالية بعد الاستقالة أو إنهاء الخدمة بالتفصيل.

إذا كنت تتساءل مستحقاتك المالية بعد إنهاء مدة خدمتك التي حددتها الدولة أو قدمت استقالتك، فقد وضع وزارة التنمية الاجتماعية السعودية آلية إلكترونية للاستعلام عن المستحقات وهي:

عليك في البداية الدخول إلى المنصة الرسمية مؤسس ضمان التنمية الإجتماعية.

عند ظهور الصفحة الرئيسية قم بالدخول إلى بوابة العملاء نظام العملاء.

ثم النقر على أيقونة الخدمات.

بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الفردية ثم النقر على منسحب.

قم بالدخول إلى دفع مستحقات التقاعد ثم تحديد القسم.

بعد ذلك سيطلب منك بعض البيانات الشخصية لابد من أدخلها من رقم الجوال، كلمة مرور، رقم الهوية.

سيظهر أمامك رمز التحقق للتأكد من هويتك، قم بإدخاله ثم النقر على تسجيل.

وهكذا سيظهر أمامك كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمستحقات التأمينية.

تعد المستحقات المالية التي يتم صرفها من تأمينات الضمان الاجتماعي من مكافأة لهم على ما قدمه طوال فترة العمل، ولكن يختلف كل عامل عن الآخر في صرف المستحقات المالية كما أنه يوجد بعض الشروط التي وضعتها مؤسسة ضمان الانتماء الاجتماعي وهي: