بلا كفيل للسعودي والمقيم والمتقاعد 2 مليون ريال بالتقسيط المرن

أى كانت تطلعاتك أو احتياجاتك الآن تستطيع الحصول على تمويل شخصي ربما يبلغ قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية ويسمى هذا التمويل بتمويل الأسهم ويتميز هذا التمويل لدى بنك البلاد بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وبه كذلك العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

بلا كفيل للسعودي والمقيم والمتقاعد تمويل الأسهم من البلاد

بنك البلاد أحد أهم أعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية ويتميز بنك البلاد بأنه يوفر حلول تمويلية متنوعة للأفراد وأيضاً صمم تلك المنتجات التمويلية من أجل تلبية احتياجات العملاء حيث يتميز التمويل الشخصي أو مايسمى بتمويل الأسهم بمجموعة من المزايا وهي

تمويل الأسهم من بنك البلاد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل الأسهم من البلاد بأن العميل يحصل على التمويل بدون كفيل.

أيضاً يحصل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي.

أيضاً تمويل الأسهم من بنك البلاد يوفر فترة سداد للتمويل تصل إلى 60 شهر.

يستطيع أيضاً العميل من تأجيل قسط من كل سنه.

يتمكن كذلك الحاصل على التمويل الشخصي لدى بنك البلاد من الحصول على تمويل إضافي.

قرض الأسهم من بنك البلاد متاح للعملاء السعوديين والمقيمين وأيضاً العملاء المتقاعدين.

تتم أيضاً إجراءات طلب وكذلك الحصول على التمويل بسرعة.

شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية

تمويل الأسهم من بنك البلاد متاح لمختلف العملاء سواء السعوديين والمقيمين وكذلك المتقاعدين ولكن هناك عدد من الشروط التي وضعها بنك البلاد من أجل الحصول على التمويل وتلك الشروط هي

18 عام هو الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم بطلب التمويل من بنك البلاد.

لابد أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد.

أيضاً 3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى لدخل العميل السعودي.

وأيضاً 3500 ريال هو الحد الأدنى لدخل العميل الغير سعودي وطالب التمويل.

طريقة الحصول على تمويل بنك البلاد بالسعودية

قرض الأسهم من بنك البلاد يستطيع العميل المتقدم طلب التمويل من خلال الإنترنت