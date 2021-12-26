تسجيل 31 وفاة و2304 إصابة بكورونا في الأردن ونسبة الفحوص الإيجابية 5.77%

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 31 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و2304 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1050257 إصابة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الجمعة.
وارتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 12403 وفاة بحسب الموجز.
وأجري 39901 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.77%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 13282954 فحصا.
وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 2708 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 991025، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 46829.
وسُجلت 142 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 147 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1100 إصابات.
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