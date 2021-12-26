مصر تفرض "التطعيم الإجباري" على من هم فوق 18 عاما

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليلة الأحد، عن فرض "التطعيم الإجباري" ضد فيروس كورونا على من هم فوق 18 عاما، وكذلك فرض قيود صارمة على غير المطعمين في التعامل مع المؤسسات الحكومية.

ونشرت صفحة وزارة الصحة المصرية في فيسبوك مجموعة من الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

ومن بين هذه الخطوات إضافة الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما للفئات المستهدفة بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، مع البدء في تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التنشيطية.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عن تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المختلفة، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوسع في نقاط تلقي اللقاح في محطات المترو والقطارات والمولات.

وأكدت اللجنة على فرض إجراءات مشددة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لرصد أي حالة مصابة بالمتحول الجديد أوميكرون.

وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية.

وأشارت إن أنه تم الاتفاق مع شركة أسترازينيكا وميرك وفايزر لتوفير حصة لمصر من الأدوية التي يتم الموافقة على الاستخدام الطارئ لها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية أو هيئة الدواء الأوروبية.