رئيس وزراء كندا: الغرب بحاجة إلى جبهة موحدة ضد الصين

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مقابلة أذيعت، السبت، إن الدول الغربية يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد الصين، لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها البعض.

وأضاف ترودو أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض، في الوقت الذي تتنافس على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.

وقال في مقابلة مع تلفزيون غلوبال: "لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض".