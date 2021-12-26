إلغاء أكثر من 900 رحلة جوية أمريكية فى يوم عيد الميلاد بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ألغت الخطوط الجوية الأمريكية أكثر من 900 رحلة طيران فى عيد الميلاد، اليوم السبت، وذلك فى ظل تفشى المتحور "أوميكرون" وتأثير زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" على طواقم شركات الطيران، والتى اضطرت، أمس، إلى إلغاء أكثر من 689 رحلة أخرى.





وبينما أعلنت هيئة سلامة النقل الأمريكية وصول أعداد المسافرين لقضاء عطلة أعياد الميلاد إلى معدلات ما قبل تفشى وباء "كورونا"، أظهرت البيانات الصادرة عن شركة "فلايت أوير" المعنية بتتبع الرحلات الجوية إلغاء 911 رحلة سواء داخل الولايات المتحدة أو كانت متجهة إليها أو خارجها، وذلك حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلى، حسب ما نقلت شبكة "سى.بى.إس. نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وقال متحدث باسم خطوط "يونايتد إيرلاينز" إن "الارتفاع على مستوى البلاد فى حالات كورونا هذا الأسبوع كان له تأثير على طواقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا"، مضيفا: "كنتيجة لذلك اضطررنا لسوء الحظ لإلغاء بعض الرحلات".

بدورها، قالت الخطوط الجوية "دلتا"، فى بيان، إن فرقها "استهلكت جميع الخيارات والموارد -بما فيها تغيير المسار واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المجدولة".

وبلغ بذلك إجمالى الرحلات الملغاة فى الولايات المتحدة خلال أيام عطلة عيد الميلاد أكثر من 1800 رحلة، حسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

واليوم فقط، بلغت حصيلة الرحلات الجوية الملغاة فى مختلف دول العالم، حتى الآن، أكثر من ألفى و500 رحلة، تُضاف إلى ألفى و295 رحلة أُلغيت أمس، وألفى و232 رحلة، أمس الأول.