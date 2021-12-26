لهذا السبب.. رئيس وزراء كندا يدعو لتوحيد الصفوف ضد الصين

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو، فى مقابلة مع قناة "غلوبال" تم بثها اليوم السبت، إن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض فى الوقت الذى تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية فى البلاد.

وصرح ترودو: "لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد فى سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوى بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض".