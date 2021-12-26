بالخطوات طريقة تحديث لعبة ببجي نيوستيت 2021 في نهاية العام وموسم تحديثات الكريسماس

نجد أن تحديث لعبة ببجي نيوستيت هي امتداد للعبة ببجي موبايل التي يحبها الملايين والتي يقوموا بلعبها حيث حققت هذه اللعبة أكبر عدد بين الألعاب من حيث عدد اللاعبين وتعتبر هذه اللعبة هي الأيقونة الأساسية للمعارك في اللعبة ولها بصمة أساسية في لعبة الأندر يود وتمثل هذه اللعبة البقاء فيها يكون للأقوى وسوف نتحدث عن تحديثها من خلال هذا المقال.تحديث لعبة ببجي نيوستيت
نجد أن تحديثها يكون سهل للغاية وحتى نتمكن من هذا التحديث علينا أن نقوم باتباع الخطوات التالية
- ندخل على جوجل بلاي.
- نكتب في البحث ببجي موبايل.
- ستظهر لنا اللعبة بعد ذلك.
- ثم بعد ذلك نختار تحديث في المربع الأخضر.
- ننتظر عدة دقائق.
- بعد ذلك تظهر لنا اللعبة بشكلها واسمها الجديد ببجي نيوستيت.
- نضغط على فتح.
- نقوم بالدخول داخل اللعبة والاستمتاع بكل ما هو جديد داخل اللعبة.
نجد أن لعبة ببجي التي وجدت عدد كبير يقوم بلعبها وجدت عدد أكبر بعد تحديثها ووجد كثير من الأشياء الجديدة بعد التحديث سوف نتعرف عليها خلال النقاط التالية..
- تقدم اللعبة بعد تحديثها أشياء جديدة من المعدات والملابس.
- أصبح في اللعبة عدد أكثر من السابق ووجود صور جديدة وأماكن وخلفيات.
- أهم تغيير سوف نلاحظه هو انتقال اللاعب إلى المستقبل لعام 2051 ووجود تصارع على الموارد.
- يساعد هذا التنقل إلى المستقبل إلى استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المستقبلية مثل طائرات درون.
- تقدم اللعبة مميزات داخل المعركة أيضا وهي يقوم اللعب او فريق بمواجهة 100 شخص على الجزيرة مما يدل على المتعة والإثارة ويكون الفوز في النهاية للاعب واحد أو فريق واحد.
- المنطقة الزرقاء الموجودة في اللعبة تتقلص مما نلاحظ التمكن من مواجهة الأعداد وأن مدة اللعبة ستنهي خلال نصف ساعة.
- تقوم اللعبة بإضافة ترقيات جديدة مثل وضع المعركة الكلاسكية سوف يكون متاح لمجموعة أو شخص فردي.
- توجد وضعيات وتحكمات جديدة لوضع اللعبة بالكامل.
- الحصول على الأكسسورات النادرة بالكامل.
- كل هذه المميزات أدت إلى قيام الكثير من اللاعبين بالتسارع إلى تحديثها.
الوسوم
نجد أن تحديث لعبة ببجي نيوستيت هي امتداد للعبة ببجي موبايل التي يحبها الملايين والتي يقوموا بلعبها حيث حققت هذه اللعبة أكبر عدد بين الألعاب من حيث عدد اللاعبين وتعتبر هذه اللعبة هي الأيقونة الأساسية للمعارك في اللعبة ولها بصمة أساسية في لعبة الأندر يود وتمثل هذه اللعبة البقاء فيها يكون للأقوى وسوف نتحدث عن تحديثها من خلال هذا المقال.تحديث لعبة ببجي نيوستيت
نجد أن تحديثها يكون سهل للغاية وحتى نتمكن من هذا التحديث علينا أن نقوم باتباع الخطوات التالية
- ندخل على جوجل بلاي.
- نكتب في البحث ببجي موبايل.
- ستظهر لنا اللعبة بعد ذلك.
- ثم بعد ذلك نختار تحديث في المربع الأخضر.
- ننتظر عدة دقائق.
- بعد ذلك تظهر لنا اللعبة بشكلها واسمها الجديد ببجي نيوستيت.
- نضغط على فتح.
- نقوم بالدخول داخل اللعبة والاستمتاع بكل ما هو جديد داخل اللعبة.
نجد أن لعبة ببجي التي وجدت عدد كبير يقوم بلعبها وجدت عدد أكبر بعد تحديثها ووجد كثير من الأشياء الجديدة بعد التحديث سوف نتعرف عليها خلال النقاط التالية..
- تقدم اللعبة بعد تحديثها أشياء جديدة من المعدات والملابس.
- أصبح في اللعبة عدد أكثر من السابق ووجود صور جديدة وأماكن وخلفيات.
- أهم تغيير سوف نلاحظه هو انتقال اللاعب إلى المستقبل لعام 2051 ووجود تصارع على الموارد.
- يساعد هذا التنقل إلى المستقبل إلى استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المستقبلية مثل طائرات درون.
- تقدم اللعبة مميزات داخل المعركة أيضا وهي يقوم اللعب او فريق بمواجهة 100 شخص على الجزيرة مما يدل على المتعة والإثارة ويكون الفوز في النهاية للاعب واحد أو فريق واحد.
- المنطقة الزرقاء الموجودة في اللعبة تتقلص مما نلاحظ التمكن من مواجهة الأعداد وأن مدة اللعبة ستنهي خلال نصف ساعة.
- تقوم اللعبة بإضافة ترقيات جديدة مثل وضع المعركة الكلاسكية سوف يكون متاح لمجموعة أو شخص فردي.
- توجد وضعيات وتحكمات جديدة لوضع اللعبة بالكامل.
- الحصول على الأكسسورات النادرة بالكامل.
- كل هذه المميزات أدت إلى قيام الكثير من اللاعبين بالتسارع إلى تحديثها.