بالخطوات طريقة تحديث لعبة ببجي نيوستيت 2021 في نهاية العام وموسم تحديثات الكريسماس

نجد أن تحديث لعبة ببجي نيوستيت هي امتداد للعبة ببجي موبايل التي يحبها الملايين والتي يقوموا بلعبها حيث حققت هذه اللعبة أكبر عدد بين الألعاب من حيث عدد اللاعبين وتعتبر هذه اللعبة هي الأيقونة الأساسية للمعارك في اللعبة ولها بصمة أساسية في لعبة الأندر يود وتمثل هذه اللعبة البقاء فيها يكون للأقوى وسوف نتحدث عن تحديثها من خلال هذا المقال.

نجد أن تحديثها يكون سهل للغاية وحتى نتمكن من هذا التحديث علينا أن نقوم باتباع الخطوات التالية

ندخل على جوجل بلاي.

نكتب في البحث ببجي موبايل.

ستظهر لنا اللعبة بعد ذلك.

ثم بعد ذلك نختار تحديث في المربع الأخضر.

ننتظر عدة دقائق.

بعد ذلك تظهر لنا اللعبة بشكلها واسمها الجديد ببجي نيوستيت.

نضغط على فتح.

نقوم بالدخول داخل اللعبة والاستمتاع بكل ما هو جديد داخل اللعبة.

نجد أن لعبة ببجي التي وجدت عدد كبير يقوم بلعبها وجدت عدد أكبر بعد تحديثها ووجد كثير من الأشياء الجديدة بعد التحديث سوف نتعرف عليها خلال النقاط التالية..