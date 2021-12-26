عقد محمد صلاح.. ليفربول يحضر لمفاجأة كبيرة

ذكرت شبكة عالمية أن نادي ليفربول لكرة القدم بصدد تقديم راتبا ضخما لنجمه المصري محمد صلاح، هو الأكبر في الدوري الإنجليزي، للموافقة على تمديد عقده مع "الريدز".

وأوضحت شبكة "ESPN" أن "الفرعون" المصري سيتقاضى راتبا قدره 500 ألف استرليني أسبوعيا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب ليفربول في الإبقاء عليه لفترة أطول.

وأشارت الشبكة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لا يتقاضى هذا الرقم ويحصل على 400 ألف استرليني أسبوعيا.

ويتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي الموسم الحالي "للبريمير ليغ" برصيد 15 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن وصيفه زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

يذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، مقابل نحو 37 مليون جنيه إسترليني.

وشارك المهاجم المصري في 229 مباراة منذ انتقاله إلى ليفربول وسجل خلالها 147 هدفا، وصنع 67، وتوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.