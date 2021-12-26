الصين: تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان من اللجنة أن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة فى إقليم شنشى بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 29 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 24 فى اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسى سجل حتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أى وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.