كوريا الجنوبية تسجل 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 607 آلاف و463 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء. كما سجلت البلاد 69 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5245 وفاة. وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 33 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به فى البلاد إلى 376 شخصا.

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