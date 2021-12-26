جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا فى تغريدة: "تم الإبلاغ عن خسائر فى الأرواح. وقد تم بالفعل نشر الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات الأولية".
وقال صحفى من وكالة "رويترز" فى مكان قريب إنه سمع انفجارا قرابة الساعة السابعة مساء، وبعد قداس كاثوليكى مباشرة، بالقرب من الطريق الرئيسى بالمدينة أعقبه إطلاق النار.
وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عشرات المقاعد المتناثرة عبر طريق بعضها تعرض للدمار، كما شوهدت ثلاث جثث بين الحطام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تفجير انتحارى شرق الكونغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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