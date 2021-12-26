مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تفجير انتحارى شرق الكونغو

جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا فى تغريدة: "تم الإبلاغ عن خسائر فى الأرواح. وقد تم بالفعل نشر الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات الأولية".

وقال صحفى من وكالة "رويترز" فى مكان قريب إنه سمع انفجارا قرابة الساعة السابعة مساء، وبعد قداس كاثوليكى مباشرة، بالقرب من الطريق الرئيسى بالمدينة أعقبه إطلاق النار.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عشرات المقاعد المتناثرة عبر طريق بعضها تعرض للدمار، كما شوهدت ثلاث جثث بين الحطام.