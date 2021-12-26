نحو استعادة التوهج المحلي.. موعد مباراة الرائد والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراة الرائد والأهلي ، أملًا في استعادة بريق الانتصارات على صعيد بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، يدخل فريقا الأهلي والرائد مواجهة الإثنين 27 ديسمبر 2021 ، والتي يحتضنها ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، لحساب مرحلة الذهاب من الجولة الـ14 في البطولة، وذلك بعد فشل أصحاب الأرض في تخطي دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أيام، فيما نجح الضيوف في تجاوز فخ الفيصلي حامل لقب البطولة ذاتها.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد مباراة الرائد والأهلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ومشوار الناديين في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بجانب تاريخ مواجهات الرائد والأهلي في شتى المنافسات والفعاليات.

مباراة الرائد والأهلي

تختتم مساء الإثنين المقبل، مباريات الأسبوع الـ14 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بمواجهتين، تعد مباراة الأهلي والرائد من أبرزهما.

حيث يعاني الفريقان في الآونة الأخيرة، من غياب الدافع أو ربما القدرة على حصد النقاط الثلاث، وربما سيفيدهم التوقف الأخير بسبب مشاركة المنتخب السعودي والمنتخبات العربية في بطولة كأس العرب 2021 إيجابيًا في هذا الجانب.

في البداية سنتناول جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ14 من عمر المسابقة:

نشير هنا، إلى أن مواجهات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ستقام على 3 أيام، تبدأ السبت بـ3 مواجهات أبرزها مباراة الهلال والفتح .

ثم تستكمل يوم الأحد بـ3 مواجهات أيضًا، من أهمهم مباراة النصر والحزم و مباراة الاتحاد والاتفاق .

قبل أن تُختتم يوم الإثنين بمواجهتين، مباراة الشباب والتعاون وبالطبع مباراة الأسود ورائد التحدي .

نادي الرائد

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض، نادي الرائد السعودي ، المتعطش بشدة إلى الفوز بالنقاط الثلاث لأكثر من سبب.

يكفي خروجه من دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بعد الثنائية النظيفة التي تلقاها من الهلال يوم الإثنين الماضي.

فضلًا عن غياب الانتصارات عن قلعة الفريق القصيمي في آخر مباراتين بالدوري السعودي.

وعن مشوار الرائد في دوري المحترفين السعودي ، فالفريق يحتل حاليًا المرتبة السابعة في جدول المسابقة، برصيد 18 نقطة وصافي (0) هدف، يفصله 8 نقاط فقط عن الاتحاد المتصدر.

وخلال الموسم الحالي، تمكن رائد التحدي من الفوز في 5 مباريات وخسر في مثلهم، فيما تعادل في 3 مواجهات.

انتصارات الرائد جاءت على حساب الفتح والباطن بنتيجة واحدة (1-0)، بالإضافة إلى الفوز على الحزم بثنائية نظيفة، وكذلك التعاون بنتيجة (5-3)، وجاء الانتصار الأخير على الطائي برباعية بيضاء.

وتعادل الفريق القصيمي مع كل من الاتفاق والنصر بنفس النتيجة (2-2)، إلى جانب الفيصلي (1-1).

ولكن تلقت كتيبة المدرب الإسباني بابلو ماشين 5 هزائم بالموسم الحالي، أمام أندية الاتحاد والشباب بالنتيجة ذاتها (0-3)، وضمك بثنائية نظيف ثم الفيحاء بهدف، بالإضافة إلى الهلال بنتيجة (2-0).

نادي الأهلي

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الأهلي السعودي ، مواجهة الإثنين، باحثًا هو الآخر عن فوز، يعزز حظوظه في المنافسه مع الكبار على لقب النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين .

كانت الانتصارات على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، قد غابت عن قلعة الكؤوس في آخر جولتين، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام أبها “بشكل مفاجئ” ثم النصر.

وإجمالًا، وعلى مدار 13 جولة خاضها الأهلي في البطولة المحلية، نجح خلال في الفوز بـ3 مباريات والتعادل في 6 أخرى “وهو ضمن أكبر عدد للتعادلات في الدوري السعودي بالموسم الحالي”، بينما خسر في 4 مواجهات.

يحتل الأسود حاليًا المركز التاسع في جدول الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة وصافي (-1) هدف.

أما عن انتصارات أهلي جدة في البطولة، فجاءت على حساب الاتفاق برباعية نظيفة، ثم الطائي (2-1)، وأخيرًا الباطن بهدف.

فيما تعادل الفريق مع كل من الفيصلي وضمك والتعاون والفتح والهلال بنفس النتيجة (1-1)، بالإضافة إلى الحزم (2-2).

ولكن ذاق الفريق مرارة الخسارة أمام أندية الفيحاء والاتحاد “في ديربي جدة ” وأبها بثنائية بيضاء، إضافة إلى النصر بنتيجة (1-2).

موعد مباراة الرائد والأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب بين رائد التحدي وقلعة الكؤوس ، مساء الإثنين، عند الساعة الثالثة والثلث ( 3:20 م ) بتوقيت السعودية، الثانية والثلث ( 2:20 م ) بتوقيت مصر، الثانية عشر والثلث ( 12:20 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الأهلي والرائد ، فلم يُعلن اتحاد كرة القدم السعودي حتى اللحظة عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة عبر قناتي SSC5 SD و SSC5 HD .

أما عن معلق مباراة الأهلي والرائد ، فسيكون وفق ما أعلنته شركة الرياضة السعودية هو السعودي مشاري القرني.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل وكواليس و موعد مباراة الرائد والأهلي والقنوات الناقلة ، إلى جانب موقف الفريقين ورحلتهما في الموسم الحالي بـ الدوري السعودي ، وكذلك تاريخ لقاءات الرائد والأهلي في مختلف المسابقات المحلية السعودية.