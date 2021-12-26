بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة والهشة زي المحلات بطعم يجنن

بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة، من الحلويات المنتشرة التي يفضلها الكبير والصغير ويفضلون شراءها جاهزة، فتسعي الأمهات لمعرفة أسرار تحضيرها في البيت زي الجاهزة، لتضمن سلامة أبناءها بدل من شراءها، فمن السهل تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بالخطوات زي المحلات بطعم يجنن سينال إعجاب جميع أفراد أسرتك. بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة والهشة بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة والهشة المكونات كمية من الدقيق.

نصف ملعقه من الملح.

2 كيس من الفانيليا.

ملعقة من النشا.

بيكنج بودر.

2 كوب من الماء

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

زيت.

كمية مناسبة من السكر.

خميرة.

حليب.

زجاجة فارغة. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي الدقيق المنخول والنشا، ثم أضيفي السكر والحليب البودر والبيكنح بودر والفانيليا، قومي بوضع الخميرة في كوب من الماء الدافئ وتركة ثم عليك إضافتها على باقي المكونات بشكل تدريجي، ثم قومي بتغطية الخليط وتركة في مكان دافئ لتخمر العجينة، ثم قومي بإضافة عصير الليمون وسكب الخليط في زجاجة فارغة، ثم تقوم بوضع مقلاة على النار به كمية مناسبة من الزيت نترك الزيت حتي يسخن، نقوم بالضغط على الزجاجة وسنجد العجينة تشكل بشكل دائري نتركها حتي تحمر وتصل للون الذهبي، يتم تصفيتها من الزيت ووضعها في القطر وتقديمها. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة بالخطوات طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة بالخطوات المكونات 2 كوب من الدقيق.

بيكنج بودر.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الخميرة.

رشة ملح.

فانيليا.

ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كوب زيت. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي الدقيق المنخول جيداً، ثم قومي بإضافة النشا والسكر والملح وباقي المكونات، عليك إضافة الماء بشكل تدريجي حتي يتكون سمك العجينة التي ترغبين فيها، قومي بإحضار الزجاجة الفارغة وضعي الخليط بداخل الزجاجة ثم قومي بوضع مقلاة من النار فيها كمية مناسبة من الزيت، قومي بتشكيل العجينة بالزجاجة ووضعها في المقلاة واتركيها حتي تأخذ اللون الذهبي، عليك إخراجها وتصفيتها من الزيت ووضعها في القطر ويمكنك تزينها بالشكل الذي ترغبين فيه وتقديمها ويتناول إعجاب كل أسرتك. الوسوم

بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة، من الحلويات المنتشرة التي يفضلها الكبير والصغير ويفضلون شراءها جاهزة، فتسعي الأمهات لمعرفة أسرار تحضيرها في البيت زي الجاهزة، لتضمن سلامة أبناءها بدل من شراءها، فمن السهل تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بالخطوات زي المحلات بطعم يجنن سينال إعجاب جميع أفراد أسرتك. بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة والهشة بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة والهشة المكونات كمية من الدقيق.

نصف ملعقه من الملح.

2 كيس من الفانيليا.

ملعقة من النشا.

بيكنج بودر.

2 كوب من الماء

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

زيت.

كمية مناسبة من السكر.

خميرة.

حليب.

زجاجة فارغة. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي الدقيق المنخول والنشا، ثم أضيفي السكر والحليب البودر والبيكنح بودر والفانيليا، قومي بوضع الخميرة في كوب من الماء الدافئ وتركة ثم عليك إضافتها على باقي المكونات بشكل تدريجي، ثم قومي بتغطية الخليط وتركة في مكان دافئ لتخمر العجينة، ثم قومي بإضافة عصير الليمون وسكب الخليط في زجاجة فارغة، ثم تقوم بوضع مقلاة على النار به كمية مناسبة من الزيت نترك الزيت حتي يسخن، نقوم بالضغط على الزجاجة وسنجد العجينة تشكل بشكل دائري نتركها حتي تحمر وتصل للون الذهبي، يتم تصفيتها من الزيت ووضعها في القطر وتقديمها. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة بالخطوات طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة بالخطوات المكونات 2 كوب من الدقيق.

بيكنج بودر.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الخميرة.

رشة ملح.

فانيليا.

ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كوب زيت. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي الدقيق المنخول جيداً، ثم قومي بإضافة النشا والسكر والملح وباقي المكونات، عليك إضافة الماء بشكل تدريجي حتي يتكون سمك العجينة التي ترغبين فيها، قومي بإحضار الزجاجة الفارغة وضعي الخليط بداخل الزجاجة ثم قومي بوضع مقلاة من النار فيها كمية مناسبة من الزيت، قومي بتشكيل العجينة بالزجاجة ووضعها في المقلاة واتركيها حتي تأخذ اللون الذهبي، عليك إخراجها وتصفيتها من الزيت ووضعها في القطر ويمكنك تزينها بالشكل الذي ترغبين فيه وتقديمها ويتناول إعجاب كل أسرتك.

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