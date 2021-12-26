التحالف العربى ينفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف مشروعة فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وطالب التحالف - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" وسط صنعاء.. مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.
وكان التحالف العربى أعلن أمس الأول الجمعة، أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة ردا على مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون نحو مدينة صامطة جنوب السعودية.
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